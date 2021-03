Selbstgebastelte Speere: Dekorierter Raum in Ruine entdeckt

Kobern-Gondorf Nach dem Fund Dutzender selbstgebastelter Speere in Kobern-Gondorf (Landkreis Mayen-Koblenz) sowie eines dekorierten Raums in einer nahe gelegenen Burgruine ist der mutmaßliche Besitzer gefunden worden.

Demnach hat die Polizei nach entsprechenden Zeugenhinweisen am Donnerstag einen 44-Jährigen ausfindig gemacht, hieß es in einer Mitteilung. Der Mann gab laut Polizei an, an besagtem Ort ein Fotoshooting geplant zu haben.