Landau in der Pfalz SEK-Einsatz nach Schussgeräuschen: Mann festgenommen

Nach Schussgeräuschen in einem Haus im pfälzischen Landau ist am Donnerstagabend ein Mann festgenommen worden. Der Zugriff auf den 44-Jährigen sei durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) erfolgt, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei eine Schusswaffe eingesetzt und der Mann an den Beinen verletzt worden. Er wurde in einem Krankenhaus operiert, wie die Polizei weiter mitteilte. Es bestehe aber keine Lebensgefahr.