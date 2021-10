Seit März keine Abschiebungen mehr nach Afghanistan

Mainz Bundesweit sind Abschiebungen in das jetzt von den Taliban beherrschte Land ausgesetzt. Aus Rheinland-Pfalz gab es die letzte Abschiebung im März. Ministerin Binz fordert einen dauerhaften Abschiebestopp.

Die letzten Abschiebungen afghanischer Staatsbürger aus Rheinland-Pfalz gab es im März dieses Jahres. „Infolge der angespannten Sicherheitslage ist zunächst auch nicht mit weiteren Rückführungen nach Afghanistan zu rechnen“, sagte eine Sprecherin des Integrationsministeriums in Mainz. Zuvor wurden in den vergangenen vier Jahren 40 Afghaninnen und Afghanen aufgrund von Anordnungen rheinland-pfälzischer Ausländerbehörden in ihr Heimatland zurückgebracht, wie aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage aus der Linken-Fraktion im Bundestag hervorgeht.