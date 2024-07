Energie Sehr unterschiedliche Windrad-Dichte in Rheinland-Pfalz

In den Kreisen Rhein-Hunsrück und Alzey-Worms stehen in Rheinland-Pfalz mit Abstand die meisten Windräder. Auch werden dort deutlich mehr neue Anlagen geplant als anderswo, wie aus einer Antwort des Energieministeriums in Mainz auf eine Anfrage aus der CDU-Fraktion hervorgeht.