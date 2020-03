Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahlen in Lothringen : Konservative erobern viele Rathäuser

Im Saargemünder Rathaus hat jetzt Marc Zingraff das Sagen. Der bisherige Beigeordnete setzte sich im ersten Wahlgang durch. Foto: BECKER&BREDEL/jw

Metz Rechtsextreme fahren Verluste bei den Kommunalwahlen in Lothringen ein – die Stichwahl am Sonntag wird verschoben.

Im Grenzdépartement Moselle hat nicht mal jeder zweite Wähler am Sonntag den Weg in die Wahllokale auf sich genommen, um für einen neuen Bürgermeister abzustimmen. Das sind rund 20 Prozent weniger als bei der letzten Kommunalwahlen 2014. Wie es in den Kommunen aber tatsächlich weiter geht, ist unklar, nachdem die Stichwahl gestern Abend abgesagt und bis Juni verschoben wurde.

Der Trend anhand der Ergebnisse in dieser ersten Runde zeigt dennoch: Im Département Moselle haben die Konservativen nach der Abstimmung am Sonntag die Nase vorn – in der Grenzstadt Saargemünd etwa, wo sich der bisherige Beigeordnete Marc Zingraff mit 54 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang durchsetzen konnte. Als parteilos angetreten, wird er als natürlicher Nachfolger des bisherigen konservativen Bürgermeisters Céleste Lett betrachtet, der ihn auch im Wahlkampf unterstützt hatte. Er war als Favorit gehandelt worden, ein Direktsieg war dennoch überraschend.

In St. Avold liegt ebenso der amtierende Bürgermeister und Kandidat der Konservativen, André Wojciechowski, mit 33 Prozent vorne. Allerdings haben sich drei weitere Kandidaten – unter anderem ein ehemalige Beigeordneter – für die zweite Runde qualifiziert. Einige ließen aber schon verlauten, dass sie ihre Bewerbung zurückziehen könnten.

Auch in Forbach liegt der Kandidat der Konservativen Alexandre Cassaro mit 21 Prozent der Stimmen auf dem ersten Platz. In der Stichwahl wird er sich dennoch gegen einen anderen Kandidaten, Eric Dilligent (19 Prozent), behaupten müssen, der zwar als parteilos angetreten war, dennoch ebenso dem konservativen Lager angerechnet wird. Zwei weitere Kandidaten, Christian Peyron und der ehemalige Beigeordnete Thierry Homberg, haben mit jeweils 15 und 13 Prozent den Einzug in die zweite Runde geschafft. Der Populist Florian Philippot verpasst mit 9,7 Prozent knapp die Stichwahl. Der Kandidat der rechtsextremen Partei „Rassemblement National“ (RN), Lucien Terragnolo, erreicht lediglich vier Prozent.

Auch in Metz liegt die RN-Kandidatin Françoise Grolet unter den bisherigen Prognosen. Bei der letzten Umfrage lag sie noch bei 18 Prozent, doch am Sonntag gaben lediglich elf Prozent der Metzer Wähler ihre Stimmen für sie ab. Die besten Chancen hat in der lothringischen Hauptstadt auch der Kandidat der Konservativen, François Grosdidier. Mit 29 Prozent der Stimmen verfügt er über einen komfortablen Vorsprung vor dem Bewerber der Grünen, Xavier Bouvet. Der Kandidat der Macron-Partei LREM, Richard Lioger, hat es mit gerade mal sieben Prozent der Stimmen nicht in die zweite Runde geschafft.

In Stiring-Wendel, wo die Populisten von RN einen direkten Sieg im ersten Wahlgang erhofft hatten, landete deren Kandidat Kevin Pfeffer mit 31 Prozent auf Platz zwei.