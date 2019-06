Segeln wie Römer: Forscher bauen antikes Handelsschiff nach

Trier Trierer Forscher sind dem Wissen antiker Kapitäne auf der Spur: Sie haben einen seegängigen römischen Segelfrachter nachgebaut, der bald in der Mosel zu Wasser gelassen werden soll. Er werde den Wissenschaftlern viele Daten zur Leistungsfähigkeit des antiken Handelsschiffes liefern: „Für uns ist fantastisch, dass wir dann zum ersten Mal die Eigenschaften eines römischen Segelschiffes exakt messen können“, sagt Projektleiter Christoph Schäfer, Althistoriker an der Universität Trier.

Das Schiff, das vorläufig „Laurons 2“ heißt, ist 16 Meter lang, fünf Meter breit, fast ebenso hoch und wurde in den vergangenen zwei Jahren von Forschern, Studenten und Handwerkern originalgetreu nachgezimmert. Vorlage war ein versunkenes Schiff aus dem 3. Jahrhundert: Ein Segelschiff, das in der Bucht von Laurons an der südfranzösischen Küste nahe Marseille bei einem Sturm untergegangen und als Wrack in den 1980er Jahren ausgegraben worden war. Die Pläne stammen vom Museum für Antike Schifffahrt in Mainz.