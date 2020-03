Seehundfütterung im geschlossenen Zoo vor leeren Rängen

Saarbrücken Wegen der Coronakrise haben die Seehunde im Saarbrücker Zoo am Mittwoch ihre Show zur Fütterung für sich alleine aufgeführt. Die Seehundfütterung ging vor leeren Zuschauerrängen über die Bühne, da der Zoo seit Mittwoch geschlossen ist, wie Zoodirektor Richard Francke sagte.

„Die Seehunde müssen ja auch in Zeiten von Corona fressen.“ Und da die Fütterung im großen Becken auch der Beschäftigung der Tiere gelte, werde sie auch weiterhin regelmäßig stattfinden, sagte er. „Sie müssen ja im Training bleiben.“

Mit der seit Mittwoch angeordneten Schließung des Zoos erwartet Francke erhebliche Einbußen. Eigentlich sei jetzt die Zeit, in der nach dem Winter viele Besucher kämen. 2019 zählte der Zoo in der Landeshauptstadt rund 210.000 Gäste. In ihm leben mehr als 1200 Tiere 140 verschiedener Arten. Der Zoo ist wie andere Freizeiteinrichtungen zur Eindämmung der Corona-Epidemie geschlossen worden. Auch viele Geschäfte und alle Kneipen und Spielplätze sind zu.