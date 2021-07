Seehofer: „Wir erleben eine unfassbare Tragödie“

Bad Neuenahr-Ahrweiler Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich bei einem Besuch des Katastrophengebietes im Norden von Rheinland-Pfalz betroffen gezeigt. „Wir erleben in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie“, sagte er am Montag im vom Hochwasser hart getroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler.

„Ich habe in einem langen politischen Leben mit vielen Katastrophen in Bayern mit Wasser und Schnee so etwas noch nie erlebt“, sagte der Minister.