Sechsjähriger stirbt nach Freizeitbad-Unfall

Mülheim-Kärlich Ein sechs Jahre altes Kind ist nach einem Schwimmbadbesuch in Mülheim-Kärlich bei Koblenz gestorben. Der Junge wurde am Sonntag leblos in einem Freizeitbad gefunden, wie das Polizeipräsidium Koblenz erst am Dienstag auf Nachfrage mitteilte.

