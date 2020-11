Sechs Verfahren wegen neuer Corona-Regeln

Mainz Beim Verwaltungsgericht in Mainz laufen derzeit zwei Eilverfahren und drei Klagen gegen die neue Corona-Verordnung der Landesregierung. Antragsteller seien Fitness-Studios, ein Tattoo-Studio, ein Künstler sowie eine Einrichtung aus dem Rotlicht-Milieu, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit.

Um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, war am Montag eine verschärfte Verordnung in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten. Durch sie ist festgelegt, dass die gesamte Gastronomie im Land bis Ende November schließen muss. Auch Kultureinrichtungen wie Kinos und Theater sowie Fitness-Studios bleiben geschlossen. Ähnliche Maßnahmen haben auch alle anderen Bundesländer ergriffen.