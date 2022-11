Neustadt an der Weinstraße : Sechs Unfälle auf A65: Vier Verletzte

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neustadt an der Weinstraße Vier Menschen sind innerhalb weniger Stunden bei gleich sechs Unfällen auf der A65 nahe Neustadt verletzt worden. Am frühen Freitagnachmittag krachte nach Polizeiangaben ein Lkw in ein Stauende bei Neustadt und schob dabei vier andere Fahrzeuge ineinander.

Eines der Autos wurde in einen Straßengraben geschleudert und landete auf dem Dach. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Zwei Insassen der anderen Fahrzeuge wurden leicht verletzt.

Wenige Stunden zuvor waren zwischen Neustadt und Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim) nach einem Lkw-Unfall fünf Fahrzeuge zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Ein Insasse wurde dabei leicht verletzt. Wegen eines weggebrochenen Bolzens hatte sich ein Rad an dem Laster gelöst, das dann quer über die Straße flog. Zwei unmittelbar nachfolgende Autos stoppten zwar rechtzeitig. Die Fahrer der anderen fünf Fahrzeuge konnten aber nicht mehr früh genug abbremsen und es kam zur Kollision.

Während der Aufnahme des Unfalls am Nachmittag kam es noch zu vier weiteren Unfällen bei Fahrstreifenwechseln und durch das Auffahren auf stehende Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand.

© dpa-infocom, dpa:221105-99-393885/2

(dpa)