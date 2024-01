Tarife Sechs Tage Bahnstreik: Starke Einschränkungen erwartet

Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem sechstägigen Streik aufgerufen - auch in Rheinland-Pfalz und dem Saarland drohen große Einschränkungen im Zugverkehr. Der Streik im Personenverkehr soll am frühen Mittwochmorgen um 2.00 Uhr beginnen und bis Montag kommender Woche, 18.00 Uhr andauern, teilte die Gewerkschaft in der Nacht zu Montag mit. Die Deutsche Bahn erwartet „massive Beeinträchtigungen“ im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.