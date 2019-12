Sechs Richtige: Millionengewinn geht ins Saarland

Saarbrücken Millionengewinn abgeräumt: Der Lotto-Gewinn für die sechs Richtigen in Höhe von 1,615 Millionen Euro geht ins Saarland. Dies teilte Saarland-Sporttoto am Montag mit. Einer Sprecherin zufolge wurde der Spielschein im Landkreis Neunkirchen gespielt.

Der Lotto-Jackpot steigt zur nächsten Ziehung am Mittwoch auf etwa acht Millionen Euro an, wie es hieß. Auf dem Gewinner-Schein aus dem Saarland fehlte am Samstag nur noch die Superzahl 5.