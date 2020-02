Sechs Menschen aus brennendem Haus gerettet

Ein Blaulicht leuchtet an einem Feuerwehrwagen. Foto: picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild.

Stelzenberg Bei einem Brand in Stelzenberg (Kreis Kaiserslautern) hat die Feuerwehr sechs Menschen aus dem brennenden Einfamilienhaus gerettet, darunter drei Kinder. Die Erwachsenen im Alter von 37, 39 und 59 Jahren wurden durch das Feuer am Montagmorgen verletzt und kamen mit Verbrennungen und dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, teilte die Polizei mit.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die drei zwei, sechs und acht Jahre alten Kinder blieben unverletzt.