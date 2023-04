Sonderanalyse Sechs Mal mehr Babys mit RSV-Infektionen in Kliniken

Unter Einjährige erkrankten demnach im Vergleich des vierten Quartals 2022 mit dem gleichen Zeitraum 2018 sechs Mal so häufig schwer am Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV). Der Anteil auf den Intensivstationen verdoppelte sich. Hochgerechnet auf alle in Rheinland-Pfalz lebenden Kinder mussten im Winter 2022 rund 950 Babys mit schweren Atemwegsproblemen im Krankenhaus behandelt werden.