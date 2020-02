Sechs Kinder bei Schulbusunfall leicht verletzt

Hermeskeil/Kell am See Sechs Kinder sind am Mittwochmorgen bei einem Schulbus-Unfall im Kreis Trier-Saarburg leicht verletzt worden. Sie seien vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Kreisverwaltung Trier-Saarburg am Mittwochabend mit.



Auch der Busfahrer befinde sich im Krankenhaus. Ursache für den Unfall sei vermutlich ein gesundheitliches Problem des Mannes gewesen.

Der Bus war auf der Bundesstraße 407 zwischen Mandern und Kell am See von der Fahrbahn abgekommen. Rechts neben der Straße kam er zum Stillstand. 40 Kinder und Jugendliche waren mit dem Bus unterwegs - auf dem Weg zur Schule.

Für sie wurde ein Ersatzbus bereitgestellt. In der Turnhalle wurden die Schüler medizinisch und psychologisch versorgt. Dabei wurden bei sechs Kindern leichte Verletzungen festgestellt. Die anderen Schüler wurden von ihren Eltern abgeholt.