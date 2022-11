Bundespolizei : Sechs Haftbefehle in nur einem Nachtdienst vollstreckt

Ein Beamter der Bundespolizei kontrolliert einen Mann. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Beim Streifengang im Hauptbahnhof in Kaiserslautern hat die Bundespolizei zwei Männer und eine Frau kontrolliert, gegen die Haftbefehle vorlagen. Das teilten die Behörden in der pfälzischen Stadt am Freitag mit.

Demnach wurde am Vorabend zunächst ein 62-jähriger Mann kontrolliert, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl wegen Bedrohung und Körperverletzung bestand. Kurz darauf trafen die Polizisten eine 62-jährige Frau, gegen die Haftbefehle wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Erschleichen von Leistungen vorlagen.

Da sie die Geldstrafe von 1290 Euro nicht zahlen konnte, wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 129 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Zweibrücken gebracht, wie es hieß.

Zudem habe die Streife einen 25-jährigen Mann festgestellt, gegen den ein Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen bestand. Nach Zahlung der Geldstrafe von 150 Euro konnte er seinen Weg fortsetzen.

