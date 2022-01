Sechs Fahrzeuge auf Sulzbachtalbrücke zusammen gestoßen

Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Sulzbach/Saar Bei einem Zusammenstoß von sechs Autos auf der Sulzbachtalbrücke der Autobahn 8 im Saarland ist eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte am Morgen ein 42 Jahre alter Lkw-Fahrer bei einem Fahrstreifenwechsel in Fahrtrichtung Neunkirchen das Auto einer 33-Jährigen übersehen.

Bei dem Zusammenstoß drehte sich der Wagen und stieß mit weiteren vier nachfolgenden Fahrzeugen zusammen.

Für die Aufräumarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Neunkirchen zeitweise gesperrt.

