Sechs der zehn waldreichsten Gemeinden im Pfälzerwald

Bad Ems Sechs der zehn waldreichsten Gemeinden Deutschlands liegen in Rheinland-Pfalz, genauer gesagt im Pfälzerwald. Das geht aus dem Flächenatlas hervor, den die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder am Montag veröffentlicht haben.

Demnach sind Elmstein, Waldleiningen, Wilgartswiesen, Bobenthal, Frankeneck und Neidenfels mit einem Waldflächenanteil von 90 Prozent und mehr vertreten. Die anderen vier Top-Ten-Gemeinden in Sachen Wald liegen in Niedersachsen und Hessen. Dem Statistischen Landesamt zufolge wird mit dem neuen Online-Atlas erstmals die Flächennutzung auf Gemeindeebene für ganz Deutschland in Kartenform abgebildet.