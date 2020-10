Neuer französischer Generalkonsul : Der Neu-Saarländer mag Geschichte und den FCS

Frankreichs neuer Generalkonsul im Saarland, Sébastien Girard (Mitte) und seine Mitarbeitern Annette Kuhn sowie Loan Etienne vor dem Konsulat. Foto: Hélène Maillasson

Saarbrücken Sébastien Girard startet als neuer französischer Generalkonsul an der Saar. Unter anderem freut er sich auf Kooperationen mit regionalen Start-ups.

Um sich auf das Amt des französischen Generalkonsuls im Saarland vorzubereiten, kramte Sébastien Girard ein paar Deutschbücher aus der Schublade. Doch am besten lassen sich die Sprachkenntnisse aus Schulzeit und Studium mit Zeitung, Fernsehen und Youtube-Videos auffrischen, meint der 49-Jährige. Digitale Medien, das ist sein Ding, aber nicht nur. „Grundsätzlich finde ich Innovationen spannend, wenn etwas Neues entsteht, egal ob im technischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Bereich“, sagt er.

Diese Neugier brachte ihn auch dazu, seine Laufbahn als Diplomat durch Erfahrungen in der Privatwirtschaft zu ergänzen, zum Beispiel beim Reifenhersteller Michelin. „Es hat mich gereizt, für dieses Unternehmen zu arbeiten, weil es in meinen Augen Tradition und Fortschritt verbindet. Es ist ein Konzern, der international sehr erfolgreich ist und trotzdem seinen Werten, zum Beispiel im Umgang mit Personal und Zulieferanten, immer treu geblieben ist“, sagt Girard. Außerdem seien Erfahrungen in der Privatwirtschaft auch ganz gut, um die französische Gesellschaft noch besser zu kennen, die man als Diplomat weltweit vertritt. Als Vize-Generalkonsul war Girard bereits in Québec/Kanada im Amt. Saarbrücken dagegen fühlt sich für den Mann, der in Saargemünd aufgewachsen ist, eher wie ein Heimspiel an. „Das erste, was nach der Brücke Richtung Deutschland stand, war eine Wechselstube“, erinnert er sich. Der Euro machte die Wechselstube zwar überflüssig, manches aus Girards Kindheit gibt es immer noch, wie zum Beispiel den Deutsch-Französischen Garten. „Da habe ich meine ersten bewussten Erinnerungen an Saarbrücken, dort war ich oft mit meinen Eltern und meiner Schwester spazieren.“

Auch das Schicksal des Saarlandes als Bundesland – mal französisch, mal deutsch, mal unabhängig – findet Girard spannend. „Ich interessiere mich persönlich sehr für Geschichte und die des Saarlandes ist wirklich einzigartig“, sagt er. Mehr dazu konnte er schon bei der Ausstellung „20er Jahre“ im historischen Museum in Saarbrücken erfahren, die er bereits zwei Mal besuchte.

Doch in der ersten Phase der Corona-Pandemie im Frühjahr zeigte das Leben an der Grenze auch seine Schattenseite. Mit der abrupten Wiedereinführung der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Frankreich wurde Girards Vorgängerin, Catherine Robinet, im vergangenen März überrascht. Und auch der neue Generalkonsul wird sich den ungewöhnlichen Umständen stellen müssen. „Meine ersten Gespräche hier habe ich mit Vereinen von französischen Bürgern im Saarland und Grenzgängern geführt. Mir ist bewusst, dass diese Zeit für die Menschen sehr schwierig war“, sagt Girard. „Ich denke aber auch, dass wir alle aus dieser Situation gelernt haben und dass wir nun über die eingerichteten Taskforces eine gemeinsame grenzüberschreitende Strategie verfolgen, um die Krise zu meistern“, so der Generalkonsul. Seine Aussagen stehen somit im Einklang mit der saarländischen Position zu diesem Thema.

Mit seinem Nachbarn am Ludwigsplatz, Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU), teilt Girard auch das Interesse für Digitalisierung, den Hightech-Bereich und Start-up-Unternehmen. „Das wird einer der Schwerpunkte meiner Amtszeit sein: Die Vernetzung zwischen jungen Unternehmern und in der Gründerszene beiderseits der Grenze auszubauen“, kündigt er an.