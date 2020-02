Schwules Paar feiert an Altweiber Hochzeit mit Kölscher Note

Jörg (l) und Thomas sitzen mit Hündin „Grace“ in einem Café. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv.

Mainz Mainzer Fastnacht trifft auf Kölner Karneval: An Altweiber - dem 20.2.20 - werden sich Thomas und Jörg in Mainz das Ja-Wort geben. Das schwule Paar freut sich, einen Termin an diesem Schnapszahl-Datum ergattert zu haben.



