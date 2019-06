Schwülwarme Luftmassen bringen Gewitter

Offenbach Nach heißen Sommertagen können die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einer spürbaren Abkühlung rechnen: Ab Mittwochabend rechnet der Deutsche Wetterdienst mit kräftigen Gewittern. „Das Unwetterpotenzial steigt zum Abend hin an“, sagte Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Am Mittwoch wird laut DWD schwülwarme, subtropische Luft viele Menschen an Rhein, Mosel und Saar noch einmal ins Schwitzen bringen. Allerdings werde es nicht ganz so heiß wie an den Vortagen, sagte der Meteorologe. Die Höchsttemperaturen steigen auf 26 Grad in der Eifel und 33 Grad in der Vorderpfalz.