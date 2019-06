Schwimmer ertrinkt in der Pfalz in Baggersee

Leimersheim Ein 26-Jähriger ist in einem Baggersee im Kreis Germersheim beim Baden ums Leben gekommen. Der Mann war am späten Donnerstag mit zwei Bekannten an dem See in Leimersheim, wie Ermittler am Freitag mitteilten.

