Schwimmbäder im Saarland dürfen am 8. Juni wieder öffnen

Saarbrücken Nach Pfingsten werden im Saarland einige Corona-Regeln gelockert. Die Landesregierung spricht von einem weiteren vorsichtigen Schritt - hin zu einer größtmöglichen „Normalität im Ausnahmezustand“.

Das Saarland hat weitere Lockerungen der coronabedingten Beschränkungen beschlossen. So dürfen Freibäder und Hallenbäder vom 8. Juni an wieder unter Auflagen öffnen, wie die Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Auch der Kita-Regelbetrieb soll zum selben Datum wieder losgehen, aber weiterhin mit Einschränkungen. Die neue Verordnung tritt demnach am 1. Juni in Kraft und gilt vorerst bis einschließlich 14. Juni.