Reaktion auf Rückzug Schwesig: Dreyer wird im Kreis der Regierungschefs fehlen

Malu Dreyer könne sehr stolz auf das sein, was sie in den letzten zehn Jahren als Ministerpräsidentin für Rheinland-Pfalz erreicht habe, betonte Schwesig weiter. Das Bundesland gehöre zu den wirtschaftlich stärksten in Deutschland. „Dabei wurde unter ihr immer auch auf den sozialen Zusammenhalt geachtet. Malu Dreyer zeichnet sich durch Klarheit und Durchsetzungsfähigkeit, aber auch durch Wärme und Menschlichkeit aus.“