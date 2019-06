Schwerverletzter Zwölfjähriger weiter in Lebensgefahr

Schmelz Der beim Spielen auf einem Schulhof in Schmelz (Kreis Saarlouis) schwer verletzte Zwölfjährige ist der Polizei zufolge weiter in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des Jungen sei immer noch sehr kritisch, sagte ein Sprecher am Freitag.

Seit dem Vorfall vor acht Tagen liege der Junge in einer Saarbrücker Klinik im Koma.

Neue Erkenntnisse zur Ursache für die schweren Verletzungen gebe es keine. „Wir gehen auch weiterhin von einem Unfall aus“, sagte der Polizeisprecher. Ersten Ermittlungen zufolge hatte sich der Junge mit einem Strick an dem Blitzableiter der Turnhalle einer Grundschule festgebunden. Aus bislang unbekannter Ursache war der Strick demnach verrutscht. Ein Mädchen fand den Zwölfjährigen hängend und alarmierte den Notruf.