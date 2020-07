Schwerverletzter bei Brand: Gasflasche explodiert

Ginsheim-Gustavsburg Knapp drei Monate nach einem millionenschweren Großbrand in Ginsheim-Gustavsburg fing im selben Gewerbegebiet wieder eine Lagerhalle Feuer. Als Folge explodierte eine Gasflasche.

Bei dem Brand einer Lagerhalle in Ginsheim-Gustavsburg an der Grenze zu Rheinland-Pfalz am Donnerstag ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Darmstadt. Vermutlich sei das Feuer bei Schweißarbeiten auf dem Dach entstanden, laut den ersten Ermittlungen sei daraufhin ebenfalls auf dem Dach eine Gasflasche explodiert.