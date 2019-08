Schwerverletzte: Konstruktion für Betondecke stürzt ein

Worms Beim Einsturz einer Stützkonstruktion auf einer Baustelle sind am Montag in Worms drei Bauarbeiter schwer verletzt worden. Sie hätten mehrere Knochenbrüche erlitten und seien zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Bei den Bauarbeiten in Worms-Horchheim sollte in einer Werkstatthalle eine Betondecke errichtet werden. Doch während der Zuführung des Flüssigbetons sei die Konstruktion aus Baustützen und Stützbalken zusammengebrochen.