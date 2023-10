Verkehr Schwerer Unfall ohne Führerschein - Gaffer angezeigt

Kaiserslautern · Ohne Führerschein und mit einem nicht zugelassenen Auto hat ein 21-Jähriger einen schweren Unfall auf der A62 in der Westpfalz verursacht. Der junge Mann verlor in einer Rechtskurve am Montag die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei am Abend mitteilte.

03.10.2023, 10:51 Uhr

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelschutzplanke, setzte dort auf und rutschte ein Stück daran entlang. Das Auto schlitterte mehrmals hin und her, bevor es schließlich auf der Schutzplanke halb hängend zum Stillstand kam. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Kennzeichen an seinem Auto gehörten den Ermittlungen zufolge nicht zu dem Fahrzeug. Das Auto sei nicht zugelassen und der Fahrer habe keine gültige Fahrerlaubnis. Aus dem Stau, der durch die Unfallaufnahme entstand, meldete sich eine Frau mit starken Wehen, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie sei von der Autobahn geleitet worden. Von dem Unfall zwischen den Anschlussstellen Reichweiler und Kusel machten der Mitteilung zufolge mehrere Gaffer verbotswidrig Aufnahmen mit ihren Handys. „Von diesen Fahrzeugführern wurden sehr schöne Porträtfotos durch die Polizei angefertigt. Sie bekommen demnächst Post von der Bußgeldstelle“, teilte die Polizei mit. Sie bat Zeugen, sich zu melden. © dpa-infocom, dpa:231003-99-422529/2

(dpa)