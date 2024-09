Flutkatastrophe Schweitzer zu Ahrtal: Fehler auf allen politischen Ebenen

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sieht auch Fehler des Landes bei der Flutkatastrophe im Ahrtal vor vier Jahren. „Für mich ist die Botschaft: Weit über die Hälfte der Menschen sagen, in der Politik, in der politischen Verantwortlichkeit sind in der Katastrophennacht die Dinge nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen müssen. Dem kann man natürlich nur beipflichten“, sagte der seit Juli amtierende Regierungschef in der SWR-Fernsehdokumentation „Die Flutkatastrophe an der Ahr - Fehler, Folgen und Verantwortung“. „Ganz allgemein kann sich keine politische Ebene völlig davon freimachen zu sagen: Es sind Fehler passiert.“