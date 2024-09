Regierungserklärung Schweitzer will Schulen, Kommunen und Wirtschaft stärken

CDU-Fraktionschef Schnieder bot dem Ministerpräsidenten eine Zusammenarbeit bei der Migration an. Die größte Oppositionsfraktion im Landtag wolle ihre Vorschläge einbringen. „Lassen Sie uns in einem gemeinsamen Schulterschluss aller demokratischen Parteien der Mitte etwas zum Besseren bewirken - für das Wohl unseres Bundeslandes, für den Schutz der Bevölkerung und für den demokratischen Zusammenhalt“, so Schnieder. „Die Aufgabe ist auch deshalb so groß, weil wir hier vernetzt denken müssen.“ Die Politikfelder Migration, Innere Sicherheit, Bildung und Soziales seien nicht mehr voneinander zu trennen. Vielen Menschen fehle es an Zukunftshoffnung.