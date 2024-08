Wohnen Schweitzer will Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse

„Wir brauchen Unterstützung, was Wohnungsbau für Familien mit Kindern angeht, was Wohnungsbau im Bereich der innovativen Wohnformen angeht, also gemeinschaftliches Wohnen, auch barrierearmes und barrierefreies Wohnen“, sagte Schweitzer. „Wir brauchen Wohnraum für Menschen mit einem kleinen Geldbeutel und wir brauchen den in Stadt und Land. Wir brauchen den auch auf dem Dorf.“ Auf dem Dorf gebe es auch nicht Leerstand an Leerstand.