Biotechnologie Schweitzer will Biotechnologie-Neugründer unterstützen

Am alten Römerlager in Mainz wird an der Zukunft gebaut: Das elfstöckige hochmoderne Forschungs- und Verwaltungsgebäude von Tron soll bis 2027 fertig sein. Das von den Biontech-Gründern 2010 mit ins Leben gerufene Forschungsinstitut arbeitet vor allem an Impfstoffen und Immuntherapien gegen Krebs, nimmt inzwischen aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alterungsprozesse in den Fokus.