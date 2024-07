Neuer Ministerpräsident Schweitzer will „auf Tiktok und an den Theken“ präsent sein

Die ersten sechs Jahre ist Alexander Schweitzer auf Frachtschiffen groß geworden - dann ging es bei Bad Bergzabern in der Pfalz dauerhaft an Land. Der 2,06 Meter große Sozialdemokrat ist nach eigenen Worten ein „Arbeiterkind vom Lande“ und der Erste in seiner Familie, der Abitur gemacht hat. Von diesem Mittwoch an steht der kommunikative 50-Jährige aller Voraussicht nach an der Spitze von Rheinland-Pfalz. Bildung, Regionen und Demokratie nennt der Jurist im Redaktionsgespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz als erste Schwerpunkte seiner Politik.