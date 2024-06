Neuer Ministerpräsident Schweitzer soll am 10. Juli gewählt werden

Alexander Schweitzer (SPD) soll am 10. Juli vom rheinland-pfälzischen Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Dann ende ihre Amtszeit, sagte Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Danach werde sie sich erstmal ausruhen. „Ich werde einfach nichts tun“, sagte Dreyer.