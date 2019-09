Schweitzer schlägt CDU Basis-Befragung vor

Mainz Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer hat der CDU im Land eine Befragung der Mitglieder bei der Kür des Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2021 nahegelegt. Christian Baldauf als designierter Spitzenkandidat könne doch ruhig den Mut haben, die eigene Basis zu befragen, ob er oder beispielsweise der mögliche Herausforderer und Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Marlon Bröhr, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) herausfordern solle.

Die SPD mache bei der gerade laufenden Beteiligung der Mitglieder bei der Kür der Bundesspitze der Partei positive Erfahrungen, sagte Schweitzer. Bei der Regionalkonferenz in Nieder-Olm in der vergangenen Woche sei viel über politische Inhalte gesprochen worden, das bringe wichtige Impulse. Bei der CDU in Rheinland-Pfalz hatte sich der Landesvorstand im Juni für Baldauf als Spitzenkandidat ausgesprochen. Die endgültige Entscheidung soll ein Parteitag treffen.