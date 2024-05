Minister Schweitzer: Reform der Pflege darf nicht aufgeschoben werden

Angesichts des erwarteten massiven Anstiegs an Pflegebedürftigen braucht es nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Sozialministers Alexander Schweitzer (SPD) eine Zeitenwende in der Pflege und ein gewisses Tempo bei dem Thema. „Mit dem Eintritt der Babyboomer ins Rentenalter muss jedem klar sein: Eine grundlegende Reform der Pflege darf nicht länger aufgeschoben werden“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.