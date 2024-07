Amtswechsel in Staatskanzlei Schweitzer neuer Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz

Am Schluss wandte sie sich direkt an die Menschen in Rheinland-Pfalz und dankte für Vertrauen, Zuspruch und Unterstützung. Sie rief sie dazu auf, weiter zusammenzuhalten. „Ich gehe in großer Dankbarkeit. Es war mir eine ganz besonders große Ehre, ihre Ministerpräsidentin sein zu dürfen“, sagte sie. Nach dem langanhaltenden Applaus der Parlamentarier, von der Regierung und den Gästen im Landtag nach ihrer Rede tupfte sich Dreyer mit einem Taschentuch die Augenwinkel.