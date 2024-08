Besuch von Einrichtungen Schweitzer: Land investiert weiter in Biotechnologie

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer will den Regierungsschwerpunkt Biotechnologie weiter vorantreiben. „Biotechnologie bleibt ein Schwerpunkt der Landesregierung. Wir haben enorme Investitionen schon bisher getätigt, und werden es auch in Zukunft machen“, kündigte der SPD-Politiker beim Besuch der Baustelle eines Forschungs- und Bürogebäudes von Tron in Mainz an. Die gemeinnützige Gesellschaft forscht vor allem an Wirkstoffen zur immuntherapeutischen Behandlung von Krebs.