Landtag Schweitzer hält seine erste Regierungserklärung

Schweitzer war am 10. Juli im ersten Wahlgang mit großer Mehrheit gewählt worden. Er bekam in geheimer Abstimmung 57 Stimmen. Das Regierungsbündnis aus SPD, FDP und Grünen kommt auf 54 Stimmen, rein rechnerisch erhielt Schweitzer also auch drei Stimmen von Oppositionsabgeordneten - also aus den Reihen von CDU, AfD oder Freien Wählern.