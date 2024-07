Regierung Schweitzer für mehr öffentliche Führungsstärke von Scholz

„Er ist nach meinem persönlichen Erleben ein brillanter Politiker“, betonte der 50-Jährige, der am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag zum Nachfolger von Malu Dreyer (SPD) gewählt werden soll. „Ich würde mir wünschen, dass er, so wie er in kleinen Runden auftritt - klug, klar, mit diesem persönlichen Witz, diesem Charme - sich häufiger auch öffentlich zeigt. Wenn er so auftritt, ist er unschlagbar.“