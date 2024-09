Innovationen Schweitzer besucht Anlagenbauer - Rahmenbedingungen Thema

In den Vereinigten Staaten seien Entscheidungsprozesse deutlich schneller als in Deutschland, sagte zu Dohna. Er berichtete von einer Pyreg-Anlage in einem Klärwerk im nordrhein-westfälischen Kleve, in der Klärschlämme unter anderem zu phosphorhaltigem Dünger verwertet werden. Für diese Anlage interessierten sich viele Vertreter aus dem Ausland. In Deutschland dagegen sei Phosphordünger nicht zugelassen.