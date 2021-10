Schweißarbeiten verursachen Hallenbrand im Westerwald

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Hilgert Schweißarbeiten an einem Fahrzeug haben am Dienstag vermutlich den Brand einer Lagerhalle im Westerwaldkreis verursacht. Verletzt wurde durch das Feuer niemand, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Demnach waren die Flammen im Industriegebiet von Hilgert noch nicht gelöscht. Die genaue Schadenshöhe war noch nicht bekannt, wie es außerdem hieß.