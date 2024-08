Tierseuche Schweinepest in Hessen sorgt für weitere Sperrzone

In dieser Zone gilt von Dienstag an eine Leinenpflicht für Hunde, Radfahrer oder Reiter dürfen sich laut der dann in Kraft tretenden Allgemeinverfügung des Kreises in Waldgebieten nur noch auf gekennzeichneten Wegen aufhalten. Veranstaltungen mit Schweinen wie Messen oder Versteigerungen sind verboten. Wildschweine dürfen nicht aus oder in die Zone gebracht werden.