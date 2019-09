Schwein mit Parolen beschmiert: Verdächtiger ermittelt

„SVW“ wurde in blauer Farbe auf eine Seite des Schweins gesprüht und dann in roter Farbe durchgestrichen. Foto: Tierrettung Rhein Neckar.

Mannheim Im Fall eines mit Fußballparolen beschmierten Schweins in Mannheim hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern soll an der Aktion beteiligt gewesen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Was er genau getan haben soll, wollte ein Sprecher nicht sagen. Das mit einer Schmähparole gegen einen Fußballclub besprühte Hausschwein war am Freitag dehydriert und erschöpft auf einem Sportplatz gefunden worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Die Beamten gehen von mehreren Tätern aus. Sie haben auch drei Fahrzeuge im Visier, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten. Die Halter beziehungsweise Insassen der Autos seien noch nicht ermittelt worden. Auch die Herkunft des Schweins sei weiter unbekannt. Das Tier wurde „Lotta“ genannt und kam in ein Tierheim.