Südpfalz : Schweighofen: Nun am 6. November neuen Bürgermeister wählen

Bad Bergzabern In einem dritten Anlauf will Schweighofen in der Südpfalz nun am 6. November einen neuen Ortsbürgermeister wählen. Der Termin sei unmittelbar nach der Wahl am Sonntagabend in einer Gemeinderatssitzung vorgeschlagen und von der Aufsichtsbehörde bereits festgesetzt worden, teilte die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern am Montag mit.

Die einzige Kandidatin für das Amt der Ortsbürgermeisterin, Jeannette Disqué, war zwar am Sonntag mit 55 Prozent der gültigen Stimmen gewählt worden: Sie hatte aber wenige Tage zuvor bereits erklärt, eine erfolgte Wahl abzulehnen - aus persönlichen Gründen, wie sie sagte.

Das Wahllokal war am Sonntag trotz ihres Rückziehers von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 25 Wähler gaben vor Ort noch ihre Stimme ab, 132 hatten per Briefwahl gewählt, wie der geschäftsführende Beamte der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, Thomas Cornet, sagte. So einen Fall habe es in der Verbandsgemeinde zuvor noch nie gegeben.

Bei einer ersten Wahl im Mai hatte ein Kandidat in dem Ort mit rund 600 Einwohnern nicht die erforderliche Mehrheit bekommen. Bewerber haben nun bis 19. September Zeit, Wahlvorschläge einzureichen. Der Verwaltung seien derzeit keine neuen Namen bekannt, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-476256/2

(dpa)