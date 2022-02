Nach tödlichen Schüssen : Landesweite Schweigeminute im Saarland für getötete Polizisten

Die Tat hat das Saarland und Rheinland-Pfalz schockiert. Zwei Polizisten sind am Montag im Dienst erschossen worden. Jetzt plane beide Länder eine Schweigeminute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa und sle

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten ist im Saarland und in Rheinland-Pfalz ein Gedenken an die Opfer geplant. Am Freitag soll es um 10:00 Uhr eine landesweite Schweigeminute im Saarland geben. „Dass zwei junge Menschen im Polizeidienst so sinnlos mitten aus dem Leben gerissen wurden, hat im ganzen Land großes Entsetzen und eine Welle der Betroffenheit ausgelöst“, sagte Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans in einer Pressemitteilung.

„Worte oder Taten können das Geschehene nicht rückgängig machen – aber viele Menschen haben das Bedürfnis, gemeinsam zu trauern und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Die gemeinsame Schweigeminute ist auch ein Zeichen der Solidarität mit unserer Polizei und den Angehörigen der beiden Opfer“, wird Hans weiter zitiert.

Gottesdienst für die Polizisten in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz findet neben der Schweigeminute um 10 Uhr zudem in der protestantischen Stadtkirche in Kusel am Donnerstag um 19.00 Uhr eine ökumenische Gedenkfeier für die beiden Polizisten statt. „Wir als Kirche haben gemerkt, dass es ein großes Bedürfnis innerhalb der Bevölkerung gibt, der Trauer Ausdruck zu verleihen“, sagte Dekan Lars Stetzenbach. „Für die ganz unterschiedlichen Gefühle, die damit verbunden werden, wollen wir einen Ort und ein Forum bieten.“ Der Gottesdienst der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde soll akustisch nach draußen übertragen werden.

Unterdessen richtete die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz für die Familien der beiden Getöteten das Spendenkonto „Kusel - Zwei von uns“ ein. Die Spenden sollen auch allen Kolleginnen und Kollegen bei der Trauerbewältigung helfen, die unmittelbar in das Geschehen eingebunden waren – oder mit der Kollegin und dem Kollegen im Alltag Dienst verrichtet haben, wie die Stiftung mitteilte.