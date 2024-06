Landtag in Mainz Schweigeminute für getöteten Polizisten

Der rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering hat die tödliche Attacke auf den Polizisten Rouven Laur in Mannheim als einen „Angriff auf unsere Gesellschaft“ bezeichnet. In der Demokratie werde Meinungsverschiedenheiten in der Debatte begegnet, die häufig kontrovers seien, aber stets gewaltlos bleiben müssten, sagte Hering am Mittwoch im Landtag in Mainz, der anschließend mit einer Schweigeminute des Polizisten gedachte.