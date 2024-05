Rhein-Main-Gebiet Schwarzfahren wird teils nicht mehr angezeigt

In Mainz hat der Stadtrat am 15. Mai mehrheitlich beschlossen, das Fahren ohne gültigen Fahrschein zu entkriminalisieren. Damit wurde ein entsprechender Antrag der Linken angenommen. Wer in Zukunft im Mainzer Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) ohne gültiges Ticket fährt, kann den Angaben nach zwar immer noch zivilrechtlich verfolgt werden. Auf die Strafanzeige soll die Mainzer Mobilität aber verzichten. Dem Antrag der Linksfraktion zur Stadtratssitzung zufolge geht es laut Strafgesetzbuch um ein „Antragsdelikt“. Dieses wird nur dann strafrechtlich verfolgt, wenn ein Geschädigter die Strafverfolgung beantragt. Daher sollen die Verkehrsbetriebe auf die Anzeige verzichten und nur zivilrechtlich gegen Schwarzfahrer vorgehen.