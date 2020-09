Schwarzarbeit am Bau: Fünf Bandenmitglieder verhaftet

Offenbach/Neuwied Im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Schwarzarbeit am Bau hat die Polizei sowie vergangene Woche in Hessen und Rheinland-Pfalz fünf mutmaßliche Mitglieder einer Bande verhaftet. Es handele sich um die beiden Betreiber einer Scheinfirma aus dem Kreis Offenbach, den Geschäftsführer einer Baufirma im Kreis Neuwied sowie zwei weitere Männer aus Gießen und Frankfurt, teilten Staatsanwaltschaft und Zoll am Dienstag mit.

